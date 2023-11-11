Регион

Уведомления отключены

11 ноября, 14:12

Футболисты "Факела" вырвали ничью у столичного ЦСКА в матче РПЛ

Воронежский "Факел" в матче 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) у себя дома сыграл 1:1 со столичным ЦСКА. Команды провели заключительный матч первого круга соревнований на поле Центрального стадиона профсоюзов 11 ноября.

Уже на 10-й минуте игры мячом в воротах воронежского клуба отметился Виктор Давила. Восстановил баланс Сергей Божин, который головой переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева, сравняв счёт.

Назван следующий соперник сборной России по футболу

Назван следующий соперник сборной России по футболу

Ранее Лайф сообщал, что столичный футбольный клуб ЦСКА со счётом 3:2 обыграл нижегородский "Пари НН" в матче 14-тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе армейцев — московской "ВЭБ-арене".

Обложка ©

© VK / ФК "Факел" Воронеж

Александра Мышляева
  • Новости
  • ФК Факел
  • ПФК ЦСКА
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров