Футболисты "Факела" вырвали ничью у столичного ЦСКА в матче РПЛ
Воронежский "Факел" в матче 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) у себя дома сыграл 1:1 со столичным ЦСКА. Команды провели заключительный матч первого круга соревнований на поле Центрального стадиона профсоюзов 11 ноября.
Уже на 10-й минуте игры мячом в воротах воронежского клуба отметился Виктор Давила. Восстановил баланс Сергей Божин, который головой переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева, сравняв счёт.
Ранее Лайф сообщал, что столичный футбольный клуб ЦСКА со счётом 3:2 обыграл нижегородский "Пари НН" в матче 14-тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе армейцев — московской "ВЭБ-арене".
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