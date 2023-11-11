Футболисты "Факела" вырвали ничью у столичного ЦСКА в матче РПЛ

Воронежский "Факел" в матче 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) у себя дома сыграл 1:1 со столичным ЦСКА. Команды провели заключительный матч первого круга соревнований на поле Центрального стадиона профсоюзов 11 ноября.

Уже на 10-й минуте игры мячом в воротах воронежского клуба отметился Виктор Давила. Восстановил баланс Сергей Божин, который головой переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева, сравняв счёт.