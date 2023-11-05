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5 ноября, 16:01

Московский ЦСКА обыграл нижегородский "Пари НН" со счётом 3:2 в матче РПЛ

Столичный футбольный клуб ЦСКА со счётом 3:2 обыграл нижегородский "Пари НН" в матче 14-тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе "армейцев" — московской "ВЭБ-арене".

Авторами забитых голов в составе ЦСКА стали Фёдор Чалов (37-я), Антон Заболотный (71-я) и Виктор Давила (73-я). Ворота хозяев встречи поразили Дмитрий Стоцкий (33-я) и Виктор Александров (40-я).

После этой встречи ЦСКА набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Теперь у московского клуба в чемпионате беспроигрышная серия из девяти матчей (три победы, шесть ничьи). "Пари НН" находится на шестой строке с 20 очками. В следующем туре ЦСКА предстоит сыграть на выезде с воронежским "Факелом" 11 ноября, а "Пари НН" встретится дома с калининградской "Балтикой" 12 ноября.

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К слову, в Москве 3 ноября состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу. Так, в плей-офф "Пути РПЛ" действующий чемпион страны петербургский "Зенит" сыграет с московским "Динамо". Действующий обладатель кубка ЦСКА сыграет против "Ростова", московский "Спартак" сразится с "Оренбургом", а столичный "Локомотив" — с "Балтикой". В каждой паре будет сыграно по два матча.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Лысенко
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