Определены пары 1/4 Кубка России по футболу

В Москве 3 ноября состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии "Пути РПЛ" Кубка России по футболу. Так, действующий чемпион страны петербургский "Зенит" сыграет с московским "Динамо".

Действующий обладатель кубка ЦСКА сыграет против "Ростова", московский "Спартак" сразится с "Оренбургом", а столичный "Локомотив" померится силами с "Балтикой". В каждой паре будет сыграно по два матча.

В "Пути регионов" московская "Родина" примет "Урал", "Химки" — "Краснодар", "Волгарь" — "Ахмат", а "СКА-Хабаровск" — "Сочи". В этой части сетки команды проведут по одной игре. Календарь матчей Кубка России будет опубликован позднее.