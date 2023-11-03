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3 ноября, 14:38

Определены пары 1/4 Кубка России по футболу

В Москве 3 ноября состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии "Пути РПЛ" Кубка России по футболу. Так, действующий чемпион страны петербургский "Зенит" сыграет с московским "Динамо".

Действующий обладатель кубка ЦСКА сыграет против "Ростова", московский "Спартак" сразится с "Оренбургом", а столичный "Локомотив" померится силами с "Балтикой". В каждой паре будет сыграно по два матча.

В "Пути регионов" московская "Родина" примет "Урал", "Химки" — "Краснодар", "Волгарь" — "Ахмат", а "СКА-Хабаровск" — "Сочи". В этой части сетки команды проведут по одной игре. Календарь матчей Кубка России будет опубликован позднее.

"Зенит" победил "Крылья Советов" и выиграл группу в Кубке России

"Зенит" победил "Крылья Советов" и выиграл группу в Кубке России

Ранее Лайф писал, что "Краснодар" победил "Спартак" в заключительном матче группового этапа Кубка России по футболу и вышел в плей-офф. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу южан.

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ТАСС / Донат Сорокин

Дарья Нарыкова
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