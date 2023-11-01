"Краснодар" в огненном матче оказался сильнее "Спартака" в Москве

"Краснодар" победил "Спартак" в заключительном матче группового этапа Кубка России по футболу. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу южан.

Забитыми мячами в составе победителей отметился Александр Кокшаров, открывший счёт уже на 3-й минуте, а на 61-й оформивший дубль. У красно-белых отличились Александр Соболев (8-я минута, пенальти) и Наиль Умяров (45+1). Соболев имел шанс оформить дубль, но его второй забитый мяч с пенальти был отменён из-за нарушения правил. Победным же оказался автогол защитника "Спартака" Даниила Денисова.

"Краснодар" набрал 11 очков и занял в группе D второе место, обеспечив себе участие в плей-офф "Пути РПЛ". "Спартак" досрочно выиграл квартет, набрав 12 баллов. Также в группе играют "Динамо" и "Пари НН", которые свой матч проведут завтра, 2 ноября.