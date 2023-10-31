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31 октября, 19:34

"Балтика" вышла в плей-офф Кубка России

"Балтика" разгромила "Ахмат" в Кубке России и вышла в плей-офф "Пути РПЛ"

<p>Игроки "Балтики" после гола "Ахмату". Обложка © T.me / <a href="https://t.me/fc_baltika/12281" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Балтика"</a></p>

Игроки "Балтики" после гола "Ахмату". Обложка © T.me / ФК "Балтика"

Калининградская "Балтика" разгромила "Ахмат" в заключительном матче группового этапа Кубка России. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 4:1.

Первый гол забили гости, на 34-й минуте отличился Антон Швец. Однако далее забивали только хозяева. Ещё до перерыва Анхело Энрикес уравнял шансы, а голы Тамерлана Мусаева (48-я, 79-я минуты) и Гедеона Гузины (90+3) подарили "Балтике" победу.

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Клуб из Калининграда набрал 12 очков и занял второе место в группе С, что обеспечило ему выход в плей-офф "Пути РПЛ". "Ахмат" стал третьим и продолжит борьбу в "Пути регионов".

А вот в чемпионате России "Балтика" в последнем туре проиграла. Встреча с "Рубином" в Казани завершилась со счётом 0:1, отличился Валентин Вада на 88-й минуте.

Артур Лапсаков
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