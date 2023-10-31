"Балтика" вышла в плей-офф Кубка России

Калининградская "Балтика" разгромила "Ахмат" в заключительном матче группового этапа Кубка России. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 4:1.

Первый гол забили гости, на 34-й минуте отличился Антон Швец. Однако далее забивали только хозяева. Ещё до перерыва Анхело Энрикес уравнял шансы, а голы Тамерлана Мусаева (48-я, 79-я минуты) и Гедеона Гузины (90+3) подарили "Балтике" победу.

Клуб из Калининграда набрал 12 очков и занял второе место в группе С, что обеспечило ему выход в плей-офф "Пути РПЛ". "Ахмат" стал третьим и продолжит борьбу в "Пути регионов".