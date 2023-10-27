"Рубин" на последних минутах вырвал победу у "Балтики" в матче РПЛ

Мероприятие состоялось вечером 27 октября на стадионе "Ак Барс арена", расположенном в столице Татарстана. У хозяев на 88-й минуте отличился Валентин Влада, отправивший мяч в ворота гостей со штрафного.

В итоге казанский клуб вышел на 10-е место в чемпионате России с 16 очками, а калининградцы оказались на 14-й позиции с 11 очками. Теперь "Балтике" предстоит встретиться у себя дома с петербургским "Зенитом" 4 ноября, а "Рубин" сыграет с "Уралом" 6 ноября.