"Рубин" на последних минутах вырвал победу у "Балтики" в матче РПЛ
"Рубин" обыграл "Балтику" со счётом 1:0 в матче 13-го тура РПЛ
Казанский "Рубин" обыграл с минимальным счётом калининградскую "Балтику" в стартовом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Рубин" забивает гол "Балтике". Видео © VK / ФК "Рубин"
Мероприятие состоялось вечером 27 октября на стадионе "Ак Барс арена", расположенном в столице Татарстана. У хозяев на 88-й минуте отличился Валентин Влада, отправивший мяч в ворота гостей со штрафного.
В итоге казанский клуб вышел на 10-е место в чемпионате России с 16 очками, а калининградцы оказались на 14-й позиции с 11 очками. Теперь "Балтике" предстоит встретиться у себя дома с петербургским "Зенитом" 4 ноября, а "Рубин" сыграет с "Уралом" 6 ноября.
Ранее Лайф писал, что "Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче 12-го тура РПЛ. Встреча, которая прошла 22 октября в Северной столице, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
t.me / ФК "Рубин"