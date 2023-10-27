Регион

Уведомления отключены

27 октября, 20:25

"Рубин" на последних минутах вырвал победу у "Балтики" в матче РПЛ

"Рубин" обыграл "Балтику" со счётом 1:0 в матче 13-го тура РПЛ

Казанский "Рубин" обыграл с минимальным счётом калининградскую "Балтику" в стартовом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Рубин" забивает гол "Балтике". Видео © VK / ФК "Рубин"

Мероприятие состоялось вечером 27 октября на стадионе "Ак Барс арена", расположенном в столице Татарстана. У хозяев на 88-й минуте отличился Валентин Влада, отправивший мяч в ворота гостей со штрафного.

В итоге казанский клуб вышел на 10-е место в чемпионате России с 16 очками, а калининградцы оказались на 14-й позиции с 11 очками. Теперь "Балтике" предстоит встретиться у себя дома с петербургским "Зенитом" 4 ноября, а "Рубин" сыграет с "Уралом" 6 ноября.

"Ростов" прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ

"Ростов" прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ

Ранее Лайф писал, что "Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче 12-го тура РПЛ. Встреча, которая прошла 22 октября в Северной столице, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Обложка ©

t.me / ФК "Рубин"

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • ФК Рубин
  • ФК Балтика
  • Футбол
  • Спорт
  • Татарстан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров