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22 октября, 19:05

"Ростов" прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ

"Ростов" разгромил "Ахмат" и прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ

<p>Футболисты "Ростова" радуются забитому мячу в ворота "Ахмата". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fcrostov_official/16209" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Ростов"</a></p>

Футболисты "Ростова" радуются забитому мячу в ворота "Ахмата". Обложка © Telegram / ФК "Ростов"

"Ростов" прервал семиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв грозненский "Ахмат" в 12-м туре чемпионата России по футболу. Состоявшаяся сегодня, 22 октября, встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счётом 3:0.

Среди победившей команды под руководством Валерия Карпина забитыми мячами отличились Егор Голенков, Максим Осипенко и Мохаммад Мохеби. В результате "Ростов" поднялся на десятую строчку в турнирной таблице с 13 очками и покинул зону вылета, а "Ахмат" тем временем находится на 12-й с 12 очками.

Карпин резко ответил на слухи о своём возвращении в "Спартак"

Карпин резко ответил на слухи о своём возвращении в "Спартак"

Ранее Лайф писал, что встреча московского ЦСКА с "Ростовом" в матче девятого тура Российской премьер-лиги закончилась ничейным результатом. Клубы померились силами на стадионе южан.

Никита Осипов
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