"Ростов" прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ

"Ростов" прервал семиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв грозненский "Ахмат" в 12-м туре чемпионата России по футболу. Состоявшаяся сегодня, 22 октября, встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счётом 3:0.

Среди победившей команды под руководством Валерия Карпина забитыми мячами отличились Егор Голенков, Максим Осипенко и Мохаммад Мохеби. В результате "Ростов" поднялся на десятую строчку в турнирной таблице с 13 очками и покинул зону вылета, а "Ахмат" тем временем находится на 12-й с 12 очками.