ЦСКА вырвал ничью у "Ростова"
Матч ЦСКА – "Ростов" в рамках Российской премьер-лиги завершился ничьей
Встреча московского ЦСКА с "Ростовом" в матче девятого тура Российской премьер-лиги закончилась ничейным результатом. Клубы померились силами на стадионе южан. Футболисты каждой команды смогли реализовать по три гола.
Отправить мяч в ворота соперника у хозяев удалось нападающему Егору Голенкову и хавбеку Алексею Миронову. При этом Голенков оформил дубль, забив в ворота ЦСКА гол на 12-й и 50-й минуте. Сравнять счёт столичному клубу позволили Фёдор Чалов, Аббосбек Файзуллаев и Келвен.
По итогам встречи ЦСКА занял девятое место в рейтинге с 13 очками. Матч с "Ростовом" стал для москвичей пятой подряд игрой без побед. Южане отстают от столичного клуба на две позиции с результатом девять очков.
Прошлый матч ЦСКА также завершился ничьей. Москвичи отыграли против самарских "Крыльев Советов" со счётом 2:2. Следующая встреча столичного клуба — с "Балтикой" — намечена на 30 сентября.
VK / ФК "Ростов"