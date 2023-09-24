ЦСКА вырвал ничью у "Ростова"

Встреча московского ЦСКА с "Ростовом" в матче девятого тура Российской премьер-лиги закончилась ничейным результатом. Клубы померились силами на стадионе южан. Футболисты каждой команды смогли реализовать по три гола.

Отправить мяч в ворота соперника у хозяев удалось нападающему Егору Голенкову и хавбеку Алексею Миронову. При этом Голенков оформил дубль, забив в ворота ЦСКА гол на 12-й и 50-й минуте. Сравнять счёт столичному клубу позволили Фёдор Чалов, Аббосбек Файзуллаев и Келвен.

По итогам встречи ЦСКА занял девятое место в рейтинге с 13 очками. Матч с "Ростовом" стал для москвичей пятой подряд игрой без побед. Южане отстают от столичного клуба на две позиции с результатом девять очков.