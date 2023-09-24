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24 сентября, 19:01

ЦСКА вырвал ничью у "Ростова"

Матч ЦСКА – "Ростов" в рамках Российской премьер-лиги завершился ничьей

Встреча московского ЦСКА с "Ростовом" в матче девятого тура Российской премьер-лиги закончилась ничейным результатом. Клубы померились силами на стадионе южан. Футболисты каждой команды смогли реализовать по три гола.

Отправить мяч в ворота соперника у хозяев удалось нападающему Егору Голенкову и хавбеку Алексею Миронову. При этом Голенков оформил дубль, забив в ворота ЦСКА гол на 12-й и 50-й минуте. Сравнять счёт столичному клубу позволили Фёдор Чалов, Аббосбек Файзуллаев и Келвен.

По итогам встречи ЦСКА занял девятое место в рейтинге с 13 очками. Матч с "Ростовом" стал для москвичей пятой подряд игрой без побед. Южане отстают от столичного клуба на две позиции с результатом девять очков.

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Прошлый матч ЦСКА также завершился ничьей. Москвичи отыграли против самарских "Крыльев Советов" со счётом 2:2. Следующая встреча столичного клуба — с "Балтикой" — намечена на 30 сентября.

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VK / ФК "Ростов"

Илья Пушкарев
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