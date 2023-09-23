Гол Бонгонды принёс "Спартаку" победу над "Динамо" в матче девятого тура РПЛ

Единственный гол на седьмой минуте забил нападающий красно-белых Тео Бонгонда. Стоит отметить, что в перерыве из-за травмы был заменён вратарь "Спартака" Александр Селихов, вместо него вышел Александр Максименко.

Благодаря победе "Спартак" набрал 16 очков и поднялся на четвёртую позицию в турнирной таблице. "Динамо" с 15 очками находится на пятой строчке. В следующем туре "Спартак" сразится на выезде с "Крыльями Советов" из Самары. А "Динамо" сыграет в гостях с грозненским "Ахматом". Оба матча намечены на 1 октября.