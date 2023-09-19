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19 сентября, 16:44

Четвёртая победа в четырёх матчах: "Спартак" первым гарантировал себе выход в плей-офф Кубка России

"Спартак" на выезде разгромил "Пари НН" и досрочно вышел в плей‑офф Кубка России

"Спартак" победил "Пари Нижний Новгород" в матче Кубка России с разгромным счётом 3:0. Оформив четвёртую победу в четырёх матчах, красно-белые гарантируют себе первое место в группе D.

На 27-й минуте в матче четвёртого тура группового этапа турнира Пути РПЛ Кубка России счёт открыл 23-летний спартаковский защитник Леон Классен. На первой добавленной ко второму тайму минуте голом отличился 26-летний хавбек Кристофер Мартинс Перейра, а на шестой добавленной минуте преимущество команды увеличил 31-летний полузащитник Квинси Промес.

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16 сентября Лайф писал, что "Спартак" победил впервые за пять матчей в РПЛ, забив на 91-й минуте. Гол Бабича в добавленное время принёс "Спартаку" победу над "Сочи" 1:0 в Москве, и с тех пор красно-белые только наращиваю темп.

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ТАСС / Александр Щербак

Алексей Берковиц
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