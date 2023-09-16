"Спартак" победил впервые за пять матчей в РПЛ, забив на 91-й минуте

Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл ФК "Сочи" в матче восьмого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе красно-белых "Открытие банк арена" и закончилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола за всю игру стал защитник красно-белых Срджан Бабич (на 91-й минуте). Гости же с 85-й минуты доигрывали матч вдесятером из-за травмы Ваньи Дркушича.

Таким образом, "Спартак" с 13 очками поднялся сразу на четыре позиции и теперь занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" занимает 12-ю строчку, в активе команды семь баллов. Лидирует в чемпионате "Краснодар", на счету которого 18 очков.