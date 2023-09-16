"Спартак" победил впервые за пять матчей в РПЛ, забив на 91-й минуте
Гол Бабича в добавленное время принёс "Спартаку" победу над "Сочи" 1:0 в Москве
Матч между "Спартаком" и "Сочи" в Москве. Обложка © Telegram / ФК "Сочи"
Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл ФК "Сочи" в матче восьмого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе красно-белых "Открытие банк арена" и закончилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола за всю игру стал защитник красно-белых Срджан Бабич (на 91-й минуте). Гости же с 85-й минуты доигрывали матч вдесятером из-за травмы Ваньи Дркушича.
Таким образом, "Спартак" с 13 очками поднялся сразу на четыре позиции и теперь занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" занимает 12-ю строчку, в активе команды семь баллов. Лидирует в чемпионате "Краснодар", на счету которого 18 очков.
Ранее сегодня кубанская команда сыграла вничью на выезде с "Ахматом" — 1:1, а ЦСКА поделил очки дома с "Крыльями Советов" — 2:2. В матче было два удаления.