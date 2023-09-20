"Зенит" обыграл "Ахмат" по пенальти в матче Кубка России по футболу

Петербургский ФК "Зенит" вырвал победу у грозненского "Ахмата", удачно реализовав серию пенальти. Команды встретились в матче четвёртого тура группового этапа РПЛ Фонбет Кубка России по футболу в Грозном.

Игра закончилась ничьей 3:3, после чего судья назначил пенальти. "Зенит" уверенно забил четыре гола, тогда как "Ахмат" лишь дважды поразил ворота соперника. В составе петербургской команды проявили себя Иван Сергеев и Маттео Кассьерра. У "Ахмата" результативными игроками оказались Светослав Ковачев, Иван Олейников и Владимир Ильин.

Сейчас "Зенит" занимает вторую позицию в группе С. "Ахмат" разместился на третьем месте. А на первой строчке прописалась калининградская "Балтика", с ней питерцам предстоит сыграть 3 октября. У грозненского клуба 4 октября будет встреча с "Крыльями Советов".