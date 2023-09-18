Дзюба в матче с "Оренбургом" от злости разорвал на себе футболку

В игре восьмого тура РПЛ между столичным "Локомотивом" и "Оренбургом" форвард московской команды Артём Дзюба разорвал на себе футболку.

Инцидент произошёл на 32-й минуте встречи. Форвард московской команды обратился к судье Артуру Фёдорову, показывая ему повреждённую в борьбе с защитником Михаилом Сиваковым форму.

Впоследствии футболист красно-зелёных направился к бровке и на эмоциях разорвал на себе футболку полностью. После этого ему пришлось покинуть пределы поля, чтобы взять вторую приготовленную футболку и продолжить матч.