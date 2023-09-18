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17 сентября, 21:14

Дзюба в матче с "Оренбургом" от злости разорвал на себе футболку

<p>Футболист Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев </p>

Футболист Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В игре восьмого тура РПЛ между столичным "Локомотивом" и "Оренбургом" форвард московской команды Артём Дзюба разорвал на себе футболку.

Инцидент произошёл на 32-й минуте встречи. Форвард московской команды обратился к судье Артуру Фёдорову, показывая ему повреждённую в борьбе с защитником Михаилом Сиваковым форму.

Впоследствии футболист красно-зелёных направился к бровке и на эмоциях разорвал на себе футболку полностью. После этого ему пришлось покинуть пределы поля, чтобы взять вторую приготовленную футболку и продолжить матч.

Как живёт футболист Артём Дзюба, нарушающий ПДД чаще, чем раз в день

Как живёт футболист Артём Дзюба, нарушающий ПДД чаще, чем раз в день

Ранее Лайф писал, что автомобиль Дзюбы оказался на эвакуаторе и уехал на штрафстоянку, но спортсмен смог его забрать спустя два часа и совершенно бесплатно.

Андрей Соловьёв
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