"Мерседес" Дзюбы забрали на штрафстоянку в Москве, но вскоре вернули абсолютно бесплатно
SHOT: "Мерседес" Дзюбы увезли на штрафстоянку в Москве и почти сразу вернули
Артём Дзюба за рулём своего "мерседеса". Обложка © SHOT
Автомобиль нападающего московского "Локомотива" Артёма Дзюбы оказался на эвакуаторе и уехал на штрафстоянку, но спортсмен смог его забрать спустя два часа и совершенно бесплатно. По данным SHOT, Mercedes S63 AMG футболиста забрали из центра Москвы за неправильную парковку накануне в районе 17:00. Однако через пару часов выяснилось, что всё это ошибка, и ближе к полуночи люксовая иномарка вернулась хозяину.
Кроме того, известно, что за последний месяц Дзюба несколько раз нарушал требования разметки и знаков, превышал допустимую скорость на 40–60 километров в час, а также не пропускал автобусы и передвигался без ремня безопасности. На данный момент на "мерседесе" у него остаются неоплаченными шесть штрафов на общую сумму в четыре с лишним тысячи рублей.
Напомним, Артём Дзюба оказался злостным нарушителем ПДД: Его Range Rover штрафовали практически ежедневно. За последнее время футболист "поймал" 17 штрафов, два из которых были выписаны за неправильную парковку, а остальные — за превышение скорости. Однако после публикации Лайфа он взялся за голову и оплатил задолженность.