"Мерседес" Дзюбы забрали на штрафстоянку в Москве, но вскоре вернули абсолютно бесплатно

Автомобиль нападающего московского "Локомотива" Артёма Дзюбы оказался на эвакуаторе и уехал на штрафстоянку, но спортсмен смог его забрать спустя два часа и совершенно бесплатно. По данным SHOT, Mercedes S63 AMG футболиста забрали из центра Москвы за неправильную парковку накануне в районе 17:00. Однако через пару часов выяснилось, что всё это ошибка, и ближе к полуночи люксовая иномарка вернулась хозяину.

Кроме того, известно, что за последний месяц Дзюба несколько раз нарушал требования разметки и знаков, превышал допустимую скорость на 40–60 километров в час, а также не пропускал автобусы и передвигался без ремня безопасности. На данный момент на "мерседесе" у него остаются неоплаченными шесть штрафов на общую сумму в четыре с лишним тысячи рублей.