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6 сентября, 07:49

После публикации Лайфа Дзюба оплатил 14 штрафов за парковку и превышение скорости

SHOT: Артём Дзюба оплатил 14 из 17 штрафов за парковку и превышение скорости

<p>Артем Дзюба. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Артем Дзюба. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Российский футболист, нападающий московского клуба "Локомотив" Артём Дзюба после публикации Лайфа о своих многочисленных штрафах сразу их погасил. Как стало известно SHOT, ещё вчера на Range Rover форварда висело 17 штрафов, сегодня — всего три.

По данным телеграм-канала, теперь за спортсменом числятся три штрафа за превышение скорости (от 40 до 60 км/ч) на шесть тысяч рублей. Их Дзюба тоже мог оплатить, однако пока они остаются в базе.

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Напомним, ранее Лайф рассказывал, что Артём Дзюба оказался нарушителем ПДД — в среднем его Range Rover штрафовали почти ежедневно. За последние две недели авто "поймало" 17 штрафов: два за неправильную парковку и остальные за превышение скорости.

Александра Вишнякова
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