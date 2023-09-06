После публикации Лайфа Дзюба оплатил 14 штрафов за парковку и превышение скорости
SHOT: Артём Дзюба оплатил 14 из 17 штрафов за парковку и превышение скорости
Артем Дзюба. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Российский футболист, нападающий московского клуба "Локомотив" Артём Дзюба после публикации Лайфа о своих многочисленных штрафах сразу их погасил. Как стало известно SHOT, ещё вчера на Range Rover форварда висело 17 штрафов, сегодня — всего три.
По данным телеграм-канала, теперь за спортсменом числятся три штрафа за превышение скорости (от 40 до 60 км/ч) на шесть тысяч рублей. Их Дзюба тоже мог оплатить, однако пока они остаются в базе.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что Артём Дзюба оказался нарушителем ПДД — в среднем его Range Rover штрафовали почти ежедневно. За последние две недели авто "поймало" 17 штрафов: два за неправильную парковку и остальные за превышение скорости.