После публикации Лайфа Дзюба оплатил 14 штрафов за парковку и превышение скорости

Российский футболист, нападающий московского клуба "Локомотив" Артём Дзюба после публикации Лайфа о своих многочисленных штрафах сразу их погасил. Как стало известно SHOT, ещё вчера на Range Rover форварда висело 17 штрафов, сегодня — всего три.

По данным телеграм-канала, теперь за спортсменом числятся три штрафа за превышение скорости (от 40 до 60 км/ч) на шесть тысяч рублей. Их Дзюба тоже мог оплатить, однако пока они остаются в базе.