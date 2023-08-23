Дзюбе на день рождения подарили каску и туалетную бумагу

Форвард московского "Локомотива" Артём Дзюба 22 августа отпраздновал 35-летие. Футболист поблагодарил всех за поздравления и заявил, что вчера был "великолепный вечер". В телеграм-канале он опубликовал видео с подарками, и в одной из коробок со сладостями лежала туалетная бумага.

Артём Дзюба показал подарки, полученные на 35-летие. Видео © Telegram / Артём Дзюба

Также нападающий показал обувь Balenciaga и футболку с символикой фильма "Ведьмак" и кепкой из "Дэдпула". Однако на этом презенты не закончились — кто-то решил подарить Дзюбе каску, а знавшие о его литературных вкусах — книгу "Берсерк" Кэнтаро Миуры. Также игрок продемонстрировал щитки с супергероем Тором, рисунок от сына, картину с тиграми и мяч — коллаборация Adidas и Marvel.

"Всем большое спасибо. Чувствую себя на 22. Поэтому ещё пошумим!" — сказал Дзюба.