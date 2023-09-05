Range Rover Дзюбы почти ежедневно штрафуют за парковку и превышение скорости

Российский футболист, нападающий московского клуба "Локомотив" Артём Дзюба оказался нарушителем ПДД — в среднем его Range Rover штрафуют почти ежедневно. Как узнал SHOT, за последние две недели авто "поймало" 17 штрафов: два за неправильную парковку и остальные за превышение скорости.