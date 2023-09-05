Range Rover Дзюбы почти ежедневно штрафуют за парковку и превышение скорости
SHOT: На авто Дзюбы 20,5 тысячи рублей неоплаченных штрафов
Футболист Артем Дзюба. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Российский футболист, нападающий московского клуба "Локомотив" Артём Дзюба оказался нарушителем ПДД — в среднем его Range Rover штрафуют почти ежедневно. Как узнал SHOT, за последние две недели авто "поймало" 17 штрафов: два за неправильную парковку и остальные за превышение скорости.
Так, вечером 16 августа сотрудники МАДИ обнаружили Range Rover Дзюбы припаркованным в неположенном месте у ресторана на Патриарших в Москве. Всего у футболиста на данный момент 20,5 тысячи рублей неоплаченных штрафов.
А ранее Артём Дзюба попал в скандал с представителем СМИ. 12 августа на стадионе "РЖД-арена" журналист поинтересовался у форварда, не обидно ли ему слышать слова бывшего игрока сборной России Игоря Шалимова о том, что Дзюба не забьёт больше двух мячей в этом сезоне. В ответ нападающий "Локомотива" пригрозил журналисту "засунуть телефон в одно место". В клубе отреагировали на инцидент, не став наказывать игрока за резкие слова. Также Дзюбу поддержал и двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили. Тем не менее КДК РФС дисквалифицировал спортсмена на два матча условно за этот инцидент.