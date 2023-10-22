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22 октября, 16:09

"Зенит" со счётом 3:1 обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ

<p>Футболисты "Зенита" радуются голу в ворота "Крыльев Советов". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fczenit/15145" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Зенит"</a></p>

Футболисты "Зенита" радуются голу в ворота "Крыльев Советов". Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Петербургский "Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче 12-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Северной столице, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе сине-бело-голубых забитыми мячами отличились Вендел (дубль, 53-я и 81-я минута) и Андрей Мостовой (90+6), а среди игроков самарского клуба — Роман Ежов (90+8). Гол форварда "Зенита" Матео Кассьерры с передачи Густаво Мантуана на 65-й минуте сначала засчитали, однако после вмешательства видеоассистента решение изменили.

Самарцы не могут победить "Зенит" в РПЛ уже на протяжении 12 матчей. Между тем петербургский клуб набрал 23 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, а соперники опустились на третье место, имея 21 очко. "Зенит" в следующем туре (28 октября) примет "Ахмат", а "Крылья Советов" дома сыграют с "Оренбургом".

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Ранее Лайф писал, что "Спартак" победил "Пари НН", игра закончилась со счётом 2:0. Тем самым красно-белые прервали трёхматчевую серию без побед.

Никита Осипов
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