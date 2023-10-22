"Зенит" со счётом 3:1 обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ

Петербургский "Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче 12-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Северной столице, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе сине-бело-голубых забитыми мячами отличились Вендел (дубль, 53-я и 81-я минута) и Андрей Мостовой (90+6), а среди игроков самарского клуба — Роман Ежов (90+8). Гол форварда "Зенита" Матео Кассьерры с передачи Густаво Мантуана на 65-й минуте сначала засчитали, однако после вмешательства видеоассистента решение изменили.

Самарцы не могут победить "Зенит" в РПЛ уже на протяжении 12 матчей. Между тем петербургский клуб набрал 23 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, а соперники опустились на третье место, имея 21 очко. "Зенит" в следующем туре (28 октября) примет "Ахмат", а "Крылья Советов" дома сыграют с "Оренбургом".