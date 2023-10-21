"Краснодар" сыграл вничью с "Балтикой" в матче РПЛ
"Краснодар" сыграл с "Балтикой" со счётом 2:2 в матче РПЛ в Калининграде
Фрагмент матча между "Краснодаром" и "Балтикой". Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"
ФК "Краснодар" в Калининграде сыграл вничью с "Балтикой" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 2:2.
В составе команды из Калининграда забитыми мячами отличились Максим Кузьмин и Анхело Энрикес, а среди гостей — Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. Таким образом, "Краснодар" на первой строчке в таблице чемпионата России с 28 очками, а "Балтика" — на 13-й с 11 баллами.
Ранее Лайф писал, что ЦСКА победил "Балтику". Москвичи забили решающий гол после 80-й минуты.