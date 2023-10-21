"Краснодар" сыграл вничью с "Балтикой" в матче РПЛ

ФК "Краснодар" в Калининграде сыграл вничью с "Балтикой" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 2:2.

В составе команды из Калининграда забитыми мячами отличились Максим Кузьмин и Анхело Энрикес, а среди гостей — Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. Таким образом, "Краснодар" на первой строчке в таблице чемпионата России с 28 очками, а "Балтика" — на 13-й с 11 баллами.