Регион

Уведомления отключены

21 октября, 19:06

"Краснодар" сыграл вничью с "Балтикой" в матче РПЛ

"Краснодар" сыграл с "Балтикой" со счётом 2:2 в матче РПЛ в Калининграде

<p>Фрагмент матча между "Краснодаром" и "Балтикой". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fckrasnodar/6485" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Краснодар"</a></p>

Фрагмент матча между "Краснодаром" и "Балтикой". Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

ФК "Краснодар" в Калининграде сыграл вничью с "Балтикой" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 2:2.

В составе команды из Калининграда забитыми мячами отличились Максим Кузьмин и Анхело Энрикес, а среди гостей — Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. Таким образом, "Краснодар" на первой строчке в таблице чемпионата России с 28 очками, а "Балтика" — на 13-й с 11 баллами.

"Зенит" победил "Балтику" и вышел в 1/4 "Пути РПЛ" Кубка России по футболу

"Зенит" победил "Балтику" и вышел в 1/4 "Пути РПЛ" Кубка России по футболу

Ранее Лайф писал, что ЦСКА победил "Балтику". Москвичи забили решающий гол после 80-й минуты.

Никита Осипов
  • Новости
  • ФК Краснодар
  • ФК Балтика
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров