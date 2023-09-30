ЦСКА победил "Балтику" и набрал три очка вслед за "Краснодаром"
ЦСКА победил "Балтику" и закрыл субботнюю программу 10-го тура РПЛ
Победная раздевалка ЦСКА после игры с "Балтикой" в Москве. Обложка © t.me / ПФК ЦСКА
В Российской премьер-лиге состоялись матчи субботней программы десятого тура. "Краснодар" победил "Рубин" и укрепился в ранге лидера, а ЦСКА с потерями победил "Балтику".
После сенсационной победы "Оренбурга" над "Зенитом" утром 30 сентября тур продолжился игрой "Локомотива" и "Пари НН". Серая по моментам игра завершилась победой москвичей, забивших очередной решающий гол после 80-й минуты. Его автором стал Рифат Жемалетдинов.
Следом "Краснодар" в гостях разобрался с казанским "Рубином" со счётом 2:0 благодаря голам Джона Кордобы на 24-й минуте и Олакунле Олусегуна на 86-й. Благодаря победе "быки" набрали 24 балла и укрепились на лидирующей позиции в турнирной таблице. В последнем матче дня ЦСКА в Москве минимально победил калининградскую "Балтику" благодаря красивейшему голу Виктора Давилы на 18-й минуте. Армейцы идут шестыми с 16 очками.
В пятницу десятый тур стартовал со скандального матча в Ростове-на-Дону, где местный футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с "Уралом" со счётом 2:2, уступая по ходу матча 0:2. Однако судейство встречи вызвало ряд вопросов у обеих сторон. Наставник екатеринбуржцев Виктор Гончаренко красноречиво пообщался с журналистами во флэш-интервью после матча. То же было и на пресс-конференции.