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22 октября, 13:54

"Спартак" прервал трёхматчевую серию без побед

Голы Пруцева и Мартинса помогли одержать победу "Спартаку" в матче с "Пари НН"

<p>Игроки "Спартака" радуются голу в ворота "Пари НН". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fcsmtg/10486" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак-Москва"</a></p>

Игроки "Спартака" радуются голу в ворота "Пари НН". Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

Московский футбольный клуб "Спартак" дома победил нижегородский "Пари НН" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра закончилась со счётом 2:0. Тем самым красно-белые прервали трёхматчевую серию без побед.

Голы забили Данил Пруцев (на 41-й минуте) и Кристофер Мартинс (на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте). В запасе игру начал нападающий "Спартака" Александр Соболев, который во втором тайме заменил Квинси Промеса, получившего травму. А вот "Пари НН" доигрывал матч без капитана Кирилла Гоцука. Футболист получил две жёлтые карточки и был удалён в добавленное ко второму тайму время.

"Спартак" обыграл конкурентов уже в третий раз за сезон. Команды уже соревновались на Кубке России (5:4 и 3:0). Красно-белые прервали серию из трёх матчей без побед. У "Пари НН" в последних четырёх играх три поражения.

"Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. За 12 проведённых игр столичная команда набрала 20 очков. "Пари НН" находится на восьмом месте с 17 очками. Следующий тур пройдёт 28 октября. "Спартак" сыграет с воронежским "Факелом" на выезде, а нижегородцы примут "Сочи".

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Ранее Лайф сообщал, что лидер РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Балтикой" — 2:2. В составе команды из Калининграда забитыми мячами отличились Максим Кузьмин и Анхело Энрикес, а среди гостей — Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.

Дарья Нарыкова
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