"Спартак" прервал трёхматчевую серию без побед

Московский футбольный клуб "Спартак" дома победил нижегородский "Пари НН" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра закончилась со счётом 2:0. Тем самым красно-белые прервали трёхматчевую серию без побед.

Голы забили Данил Пруцев (на 41-й минуте) и Кристофер Мартинс (на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте). В запасе игру начал нападающий "Спартака" Александр Соболев, который во втором тайме заменил Квинси Промеса, получившего травму. А вот "Пари НН" доигрывал матч без капитана Кирилла Гоцука. Футболист получил две жёлтые карточки и был удалён в добавленное ко второму тайму время.

"Спартак" обыграл конкурентов уже в третий раз за сезон. Команды уже соревновались на Кубке России (5:4 и 3:0). Красно-белые прервали серию из трёх матчей без побед. У "Пари НН" в последних четырёх играх три поражения.

"Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. За 12 проведённых игр столичная команда набрала 20 очков. "Пари НН" находится на восьмом месте с 17 очками. Следующий тур пройдёт 28 октября. "Спартак" сыграет с воронежским "Факелом" на выезде, а нижегородцы примут "Сочи".