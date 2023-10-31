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31 октября, 18:58

"Зенит" победил "Крылья Советов" и выиграл группу в Кубке России

<p>Игроки "Зенита" после гола в ворота "Крыльев Советов". Обложка © T.me / <a href="https://t.me/fczenit/15318" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Зенит"</a></p>

Игроки "Зенита" после гола в ворота "Крыльев Советов". Обложка © T.me / Футбольный клуб "Зенит"

"Зенит" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в заключительном матче группового этапа Кубка России. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 87-й минуте забил Иван Сергеев.

"Зенит" победил "Ахмат" в матче РПЛ

"Зенит" победил "Ахмат" в матче РПЛ

Петербуржцы набрали 14 очков и выиграли группу С, обеспечив себе участие в плей-офф "Пути РПЛ". "Зенит" будет сеяной командой при жеребьёвке. За второе место борются "Балтика" и "Ахмат", которые в эти минуты играют в Калининграде.

"Зенит" и "Крылья Советов" в октябре сыграли уже второй раз. Прошлая встреча состоялась в рамках чемпионата России 22 октября и завершилась уверенной победой петербуржцев со счётом 3:1.

Артур Лапсаков
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