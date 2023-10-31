"Зенит" победил "Крылья Советов" и выиграл группу в Кубке России

"Зенит" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в заключительном матче группового этапа Кубка России. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 87-й минуте забил Иван Сергеев.

Петербуржцы набрали 14 очков и выиграли группу С, обеспечив себе участие в плей-офф "Пути РПЛ". "Зенит" будет сеяной командой при жеребьёвке. За второе место борются "Балтика" и "Ахмат", которые в эти минуты играют в Калининграде.