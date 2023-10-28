"Зенит" победил "Ахмат" в матче РПЛ
"Зенит" со счётом 2:1 победил "Ахмат" в матче 13-го тура РПЛ
Футболисты "Зенита" радуются голу в ворота "Крыльев Советов". Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"
Петербургский "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 13-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 2:1.
В команде победителей голами отличились Иван Сергеев (32-я минута) и Матео Кассьерра (37), а у проигравших — Мохамед Конате (24). Для "Зенита" это уже третья победа подряд в РПЛ.
Ранее Лайф писал, что "Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче 12-го тура РПЛ. Встреча, которая прошла 22 октября в Северной столице, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.