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28 октября, 20:02

"Зенит" победил "Ахмат" в матче РПЛ

"Зенит" со счётом 2:1 победил "Ахмат" в матче 13-го тура РПЛ

<p>Футболисты "Зенита" радуются голу в ворота "Крыльев Советов". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fczenit/13808" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Зенит"</a></p>

Футболисты "Зенита" радуются голу в ворота "Крыльев Советов". Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"

Петербургский "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 13-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 2:1.

В команде победителей голами отличились Иван Сергеев (32-я минута) и Матео Кассьерра (37), а у проигравших — Мохамед Конате (24). Для "Зенита" это уже третья победа подряд в РПЛ.

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Ранее Лайф писал, что "Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче 12-го тура РПЛ. Встреча, которая прошла 22 октября в Северной столице, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Оксана Попова
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