"Зенит" победил "Ахмат" в матче РПЛ

Петербургский "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 13-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 2:1.

В команде победителей голами отличились Иван Сергеев (32-я минута) и Матео Кассьерра (37), а у проигравших — Мохамед Конате (24). Для "Зенита" это уже третья победа подряд в РПЛ.