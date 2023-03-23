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23 марта, 12:41

Быстров сравнил Пиняева с Аршавиным: Такой же "низкосракий", берёт мяч и тащит

Быстров сравнил футболистов Пиняева и Аршавина, назвав обоих "низкосракими"

<p>Сергей Пиняев и Андрей Аршавин. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко, © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Сергей Пиняев и Андрей Аршавин. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко, © ТАСС / Сергей Фадеичев

Бывший футболист "Зенита", "Спартака" и сборной России Владимир Быстров сравнил восходящую звезду ФК "Локомотив" Сергея Пиняева с Андреем Аршавиным.

"Я вот смотрю на Пиняева, он напоминает мне молодого Аршавина — берёт мяч и тащит", — сказал Быстров "Спорт-Экспрессу".

Сравнивая себя с 18-летним полузащитником, Быстров отметил, что Пиняев потехничнее и в своём возрасте хорошо умеет работать с мячом.

"Это я в детстве мяч по праздникам видел, а он спит с ним, по ходу. Плюс скорость, плюс "низкосракий", как Андрей Сергеевич [Аршавин]. Всё дано, приятно на него смотреть, таких футболистов мало", отметил двукратный чемпион России в составе "Зенита".

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По его мнению, ещё два-три хороших трансфера и в следующем сезоне железнодорожники будут бороться за попадание в тройку лучших команд Премьер-лиги. Также Быстров считает, что руководство клуба предложит нападающему Артёму Дзюбе новый контракт.

Ранее журналист Алпер Будка раскрыл прозвище, которое дали Дзюбе турецкие болельщики. Всё из-за того, что нападающий был слишком медленным.

Никита Никонов
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