Нагорных опроверг информацию об уходе из "Локомотива" гендиректора Леонченко

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных опроверг информацию об уходе из клуба гендиректора Владимир Леонченко. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Спорт-Экспресс".

"Леонченко покинул клуб? Нет. Все на своих местах", — отметил Нагорных.

Леонченко занимает пост гендиректора столичного футбольного клуба с конца декабря 2020 года. Он сменил на этой должности Василия Кикнадзе.