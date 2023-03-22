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22 марта, 19:59

Нагорных опроверг информацию об уходе из "Локомотива" гендиректора Леонченко

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных опроверг информацию об уходе из клуба гендиректора Владимир Леонченко. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Спорт-Экспресс".

"Леонченко покинул клуб? Нет. Все на своих местах", — отметил Нагорных.

Леонченко занимает пост гендиректора столичного футбольного клуба с конца декабря 2020 года. Он сменил на этой должности Василия Кикнадзе.

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Ранее Лайф писал, что "Локомотив" дома обыграл "Краснодар" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счётом 3:2. Железнодорожники поднялись на 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Иван Косицын
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