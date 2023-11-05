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5 ноября, 19:15

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом" в матче РПЛ

<p>Момент из матча "Локомотива" и "Спартака". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fclokomotiv/16321" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Локомотив" (Москва)</a></p>

Момент из матча "Локомотива" и "Спартака". Обложка © t.me / ФК "Локомотив" (Москва)

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 14-го тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе "РЖД-арена" и завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме красно-белые остались в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича за фол последней надежды. Голы же пришлись на вторую половину: сначала на 53-й минуте отличился игрок гостей Антон Зиньковский, а на 64-й ответный точный удар нанёс Артём Дзюба.

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Команды набрали по 21 очку и являются соседями по турнирной таблице. "Спартак" идёт пятым, "Локомотив" — шестым.

А в первом матче дня "Краснодар" победил "Крылья Советов" и вернулся на первое место в таблице РПЛ. Уже в следующем туре "быки" сыграют с "Зенитом" в матче за первое место перед зимним перерывом.

Артур Лапсаков
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