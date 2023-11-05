"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом" в матче РПЛ

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 14-го тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе "РЖД-арена" и завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме красно-белые остались в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича за фол последней надежды. Голы же пришлись на вторую половину: сначала на 53-й минуте отличился игрок гостей Антон Зиньковский, а на 64-й ответный точный удар нанёс Артём Дзюба.

Команды набрали по 21 очку и являются соседями по турнирной таблице. "Спартак" идёт пятым, "Локомотив" — шестым.