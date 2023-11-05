"Краснодар" победил "Крылья Советов" и вернулся на первое место в таблице РПЛ
Завершился матч 14-го тура Российской премьер-лиги между "Краснодаром" и "Крыльями Советов". Южане одержали победу со счётом 2:1.
Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля, что позволило фаворитам матча вернуться на первое место в таблице РПЛ. Забитыми мячами в составе победителей отметился Джон Кордоба (16-я минута) и Олакунле Олусегун (73-я), а в команде противников — Владимир Писарский (85-я), который первый раз забил "Крыльям Советов" в РПЛ.
Теперь "Краснодар" 11 ноября встретится в Санкт-Петербурге с "Зенитом", который находится на второй строчке.
Ранее Лайф сообщал, что "Краснодар" победил "Спартак" в заключительном матче группового этапа Кубка России по футболу. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу южан.
ТАСС / Сергей Савостьянов