Бразильский клуб предложил Дзюбе контракт, но есть нюанс

Бывший форвард сборной России, а также "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара" Ари, который сейчас занимает пост президента бразильского клуба "Атлетико Сеаренсе" (серия D), предложил 35-летнему нападающему железнодорожников Артёму Дзюбе перейти в его клуб. При этом Ари не готов платить коллеге.

"Пригласить Артёма Дзюбу в "Атлетико Сеаренсе"? С удовольствием, это будет топ! Артём, делаю тебе официальное предложение: переходи в мою команду этой зимой или летом, можешь уходить из "Локомотива"! Будем зажигать вместе, как в "Спартаке" в 2010 году. Я и ты — лучшие нападающие России", — приводит слова Ари "РБ-Спорт".

Вместе с тем бразилец добавил, что есть одно но: в случае перехода в "Атлетико Сеаренсе" Дзюба будет играть бесплатно. Также Ари позвал в свой клуб других бывших игроков сборной России — Дмитрия Тарасова и Юрия Газинского. 37-летний играющий президент отметил, что в Бразилии веселее.