"Спишь?": Тикнизян передал привет "Зениту", не ставшему брать игрока из-за денег

Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян не перейдёт в "Зенит". Трансфер игрока сорвался из-за запросов футболиста по зарплате, пишет "Чемпионат.com" со ссылкой на источник.

По данным СМИ, игрок запросил зарплату около двух миллионов евро. Согласовать контракт стороны не смогли, и переговоры были завершены.

После новостей о сорвавшемся переходе Тикнизян опубликовал в соцсетях фотографию с супругой из бассейна.

"Спишь? Нет, плаваю", — написал футболист.

Тикнизян потроллил "Зенит" после сорвавшегося перехода. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tiki_71

Таким образом он обыграл фразу пресс-службы "Зенита", который несколько раз подряд анонсировал переходы новых игроков вопросом "Спишь?".