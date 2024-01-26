"Спишь?": Тикнизян передал привет "Зениту", не ставшему брать игрока из-за денег
Защитник "Локомотива" Тикнизян потроллил "Зенит" после сорвавшегося трансфера
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян не перейдёт в "Зенит". Трансфер игрока сорвался из-за запросов футболиста по зарплате, пишет "Чемпионат.com" со ссылкой на источник.
По данным СМИ, игрок запросил зарплату около двух миллионов евро. Согласовать контракт стороны не смогли, и переговоры были завершены.
После новостей о сорвавшемся переходе Тикнизян опубликовал в соцсетях фотографию с супругой из бассейна.
"Спишь? Нет, плаваю", — написал футболист.
Тикнизян потроллил "Зенит" после сорвавшегося перехода. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tiki_71
Таким образом он обыграл фразу пресс-службы "Зенита", который несколько раз подряд анонсировал переходы новых игроков вопросом "Спишь?".
Напомним, о переговорах между клубами о трансфере 24-летнего Тикнизяна ранее сообщил журналист Иван Карпов. В этом сезоне футболист забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников.
t.me / ФК "Локомотив" (Москва)