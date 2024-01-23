Стало известно о скором переходе Тикнизяна в "Зенит"
Карпов: "Зенит" близок к покупке Наира Тикнизяна за 8 млн евро
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Руководство московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" продолжает вести переговоры по поводу перехода 24-летнего защитника Наира Тикнизяна к сине-бело-голубым. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.
Речь идёт о сделке на восемь миллионов евро, плюс бонусы. Также в сумму могут включить выплату в размере 10%, которую получит ЦСКА за перепродажу своего бывшего футболиста. Кстати, в случае перехода Тикнизяна к зенитовцам "Локомотив" планирует купить у оренбуржцев Лукаса Веру за 300 миллионов рублей.
В этом сезоне Наир Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за "локо". Его контракт с "паровозами" рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, футболист оценивается в семь миллионов евро.
Ранее Лайф рассказывал о переходе защитника "Зенита" — 25-летнего Данилы Кругового — в ЦСКА. Он присоединится к армейцам уже этим летом. При этом сейчас его переводят в "Зенит-2", который выступает во второй лиге. Там он будет доигрывать сезон.