Стало известно о скором переходе Тикнизяна в "Зенит"

Руководство московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" продолжает вести переговоры по поводу перехода 24-летнего защитника Наира Тикнизяна к сине-бело-голубым. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Речь идёт о сделке на восемь миллионов евро, плюс бонусы. Также в сумму могут включить выплату в размере 10%, которую получит ЦСКА за перепродажу своего бывшего футболиста. Кстати, в случае перехода Тикнизяна к зенитовцам "Локомотив" планирует купить у оренбуржцев Лукаса Веру за 300 миллионов рублей.

В этом сезоне Наир Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за "локо". Его контракт с "паровозами" рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, футболист оценивается в семь миллионов евро.