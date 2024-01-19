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19 января, 19:24

СКА вторым после "Локомотива" обеспечил себе участие в Кубке Гагарина

СКА обыграл "Куньлунь" и стал вторым участником плей-офф КХЛ

Петербургский СКА обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечил себе участие в плей-офф. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей шайбами отметились Марат Хайруллин (22-я минута), Борна Рендулич (24) и Валентин Зыков (49). Единственную шайбу проигравших забросил Тайлер Граовац (51).

СКА вторым после ярославского "Локомотива" обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

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Напомним, в нынешнем сезоне впервые в истории КХЛ плей-офф будет перекрёстным. Во втором раунде Кубка Гагарина образуется две группы, в каждой из которых будет по две команды из Западной и Восточной конференции.

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t.me / ХК СКА Санкт-Петербург

Артур Лапсаков
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