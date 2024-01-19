СКА вторым после "Локомотива" обеспечил себе участие в Кубке Гагарина

Петербургский СКА обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечил себе участие в плей-офф. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

Напомним, в нынешнем сезоне впервые в истории КХЛ плей-офф будет перекрёстным. Во втором раунде Кубка Гагарина образуется две группы, в каждой из которых будет по две команды из Западной и Восточной конференции.