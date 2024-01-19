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19 января, 19:12

"Авангард" одержал седьмую победу подряд, обыграв "Спартак"

Омский "Авангард" добился победы над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Холодилин (5-я минута), Иван Телегин (53) и Рид Буше (53). Единственный гол хозяев на счету Егора Филина (23).

Омичи продлили победную серию до семи игр подряд. Клуб с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" за последние восемь игр выиграл лишь однажды и идёт четвёртым на Западе с 69 баллами в активе.

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Напомним, в декабре состав "Спартака" пополнил Илья Ковальчук. Недавно он стал вторым хоккеистом в истории, сумевшим набрать 400 очков в КХЛ и НХЛ (Национальной хоккейной лиге). Первым был Александр Радулов.

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t.me / ХК "Авангард" Омск | Официальный канал

Артур Лапсаков
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