"Авангард" одержал седьмую победу подряд, обыграв "Спартак"

Омский "Авангард" добился победы над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Холодилин (5-я минута), Иван Телегин (53) и Рид Буше (53). Единственный гол хозяев на счету Егора Филина (23).

Омичи продлили победную серию до семи игр подряд. Клуб с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" за последние восемь игр выиграл лишь однажды и идёт четвёртым на Западе с 69 баллами в активе.