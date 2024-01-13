Ковальчук стал вторым после Радулова, кто набрал 400 очков в КХЛ и НХЛ

Нападающий "Спартака" Илья Ковальчук стал вторым хоккеистом в истории, кому удалось набрать 400 очков в Континентальной хоккейной лиге и Национальной хоккейной лиге.

Юбилейным для 40-летнего форварда стал гол в ворота СКА (2:5). Всего же Ковальчук, подписавший контракт со "Спартаком" в декабре 2023 года, в шести играх набрал четыре очка (три гола и одна передача).

Первым же игроком, кому удалось набрать 400 и более очков в КХЛ и НХЛ, был Александр Радулов, ныне выступающий за "Ак Барс". В КХЛ эту отметку преодолели 20 хоккеистов.