Ковальчук стал вторым после Радулова, кто набрал 400 очков в КХЛ и НХЛ
Илья Ковальчук. Обложка © T.me / ХК "Спартак" (Москва)
Нападающий "Спартака" Илья Ковальчук стал вторым хоккеистом в истории, кому удалось набрать 400 очков в Континентальной хоккейной лиге и Национальной хоккейной лиге.
Юбилейным для 40-летнего форварда стал гол в ворота СКА (2:5). Всего же Ковальчук, подписавший контракт со "Спартаком" в декабре 2023 года, в шести играх набрал четыре очка (три гола и одна передача).
Первым же игроком, кому удалось набрать 400 и более очков в КХЛ и НХЛ, был Александр Радулов, ныне выступающий за "Ак Барс". В КХЛ эту отметку преодолели 20 хоккеистов.
А в другом матче игрового дня судья Денис Наумов обматерил тренера "Авангарда" Михаила Кравца во время встречи с "Амуром". Он приказал специалисту закрыть рот, сопроводив просьбу нецензурной бранью.