"Рот свой закрой!": Арбитр обматерил тренера ХК "Авангард" во время матча

"У меня нет лишних 300 тысяч (такова сумма штрафа за критику арбитров. — Прим. Лайфа), оставим всё на совести судей. И, к сожалению, этот человек — мой воспитанник, он играл у меня в команде — и я достаточно хорошо к нему относился. Где-то, наверное, не дал ему играть — и он по-прежнему обижен на меня", — прокомментировал ситуацию Кравец на пресс-конференции, запись которой выложена на ютуб-канале "Амура". Наумов выступал под началом Кравца в петербургском "Спартаке".