"Рот свой закрой!": Арбитр обматерил тренера ХК "Авангард" во время матча
Судья Наумов обматерил тренера "Авангарда" Кравца во встрече КХЛ
Главный арбитр КХЛ Денис Наумов. Обложка © КХЛ
Главный арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Амуром" из Хабаровска и "Авангардом" из Омска Денис Наумов позволил себе нецензурное выражение в адрес наставника омских "ястребов" Михаила Кравца. Эпизод попал в трансляцию встречи.
"Рот свой закрой!" — крикнул он и приправил "просьбу" матом.
Матч проходил в Хабаровске и закончился со счётом 3:2 в пользу "Авангарда". Арбитр обратился к тренеру команды гостей с невежливым требованием "помолчать", когда отъезжал от скамейки.
"У меня нет лишних 300 тысяч (такова сумма штрафа за критику арбитров. — Прим. Лайфа), оставим всё на совести судей. И, к сожалению, этот человек — мой воспитанник, он играл у меня в команде — и я достаточно хорошо к нему относился. Где-то, наверное, не дал ему играть — и он по-прежнему обижен на меня", — прокомментировал ситуацию Кравец на пресс-конференции, запись которой выложена на ютуб-канале "Амура". Наумов выступал под началом Кравца в петербургском "Спартаке".
А в ноябре прошлого года полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов раскритиковал арбитров, которые работали на матче 16-го тура Российской премьер-лиги с самарскими "Крыльями Советов". Игрок назвал судей позором для всего футбола.