Баринов из "Локомотива" оскорбил арбитров после матча с "Крыльями"

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов раскритиковал арбитров, которые работали на матче 16-го тура Российской премьер-лиги с самарскими "Крыльями Советов".

"Для всего футбола вы позор", — заявил футболист после матча, когда подошёл к резервному арбитру.

Напомним, встреча проходила на стадионе "Самара-арена" и закончилась ничьей — команды завершили игру со счётом 3:3. При этом во втором матче в центре поля произошло жёсткое столкновение Баринова с Фернандо Костанца. К 94-й минуте игры "Крылья" проигрывали два мяча, однако смогли отыграться в компенсированное время. Один из голов принадлежит Бенхамину Гарре.