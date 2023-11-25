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25 ноября, 14:03

Баринов из "Локомотива" оскорбил арбитров после матча с "Крыльями"

Футболист Баринов после матча с "Крыльями" назвал арбитров позором футбола

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов раскритиковал арбитров, которые работали на матче 16-го тура Российской премьер-лиги с самарскими "Крыльями Советов".

"Для всего футбола вы позор", — заявил футболист после матча, когда подошёл к резервному арбитру.

"Локомотив" в меньшинстве обыграл "Ахмат" со счётом 2:1 в матче РПЛ

"Локомотив" в меньшинстве обыграл "Ахмат" со счётом 2:1 в матче РПЛ

Напомним, встреча проходила на стадионе "Самара-арена" и закончилась ничьей — команды завершили игру со счётом 3:3. При этом во втором матче в центре поля произошло жёсткое столкновение Баринова с Фернандо Костанца. К 94-й минуте игры "Крылья" проигрывали два мяча, однако смогли отыграться в компенсированное время. Один из голов принадлежит Бенхамину Гарре.

Так, в настоящее время самарцы находятся на третьей строчке турнирного зачёта РПЛ — у них 26 очков. При этом столичный "Локомотив" с 25 очками занимает лишь шестое место. Теперь "Крылья" ждёт выездная встреча с "Сочи", а москвичей — домашняя с "Зенитом".

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t.me / ФК "Локомотив" Москва

Николь Вербер
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