Баринов из "Локомотива" оскорбил арбитров после матча с "Крыльями"
Футболист Баринов после матча с "Крыльями" назвал арбитров позором футбола
Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов раскритиковал арбитров, которые работали на матче 16-го тура Российской премьер-лиги с самарскими "Крыльями Советов".
"Для всего футбола вы позор", — заявил футболист после матча, когда подошёл к резервному арбитру.
Напомним, встреча проходила на стадионе "Самара-арена" и закончилась ничьей — команды завершили игру со счётом 3:3. При этом во втором матче в центре поля произошло жёсткое столкновение Баринова с Фернандо Костанца. К 94-й минуте игры "Крылья" проигрывали два мяча, однако смогли отыграться в компенсированное время. Один из голов принадлежит Бенхамину Гарре.
Так, в настоящее время самарцы находятся на третьей строчке турнирного зачёта РПЛ — у них 26 очков. При этом столичный "Локомотив" с 25 очками занимает лишь шестое место. Теперь "Крылья" ждёт выездная встреча с "Сочи", а москвичей — домашняя с "Зенитом".
t.me / ФК "Локомотив" Москва