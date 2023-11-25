"Крылья Советов" вышли на ничью с "Локомотивом", отыграв два мяча в дополнительное время

Самарский клуб "Крылья Советов" в домашней встрече сыграл вничью с "Локомотивом" в рамках матча 16-го тура чемпионата России по футболу. Игра закончилась со счётом 3:3.

Авторами забитых голов у "Крыльев" стали полузащитник Фернандо Костанца (32-я минута), нападающий Владимир Писарский (90+4) и полузащитник Бенхамин Гарре (пенальти, 90+12). А в составе "Локомотива" отличились форвард Сергей Пиняев (30-я минута) и полузащитник Рифат Жемалетдинов (62-я и 84-я).

"Крылья Советов" занимают третье место в турнирном зачёте РПЛ с 26 очками, а "Локомотив" находится на шестом (25 очков). Самарской команде предстоит сыграть следующую встречу 2 декабря на выезде с "Сочи", а столичный клуб встретится дома с петербургским "Зенитом" 3 декабря.