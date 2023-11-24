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24 ноября, 17:17

Женский состав "Зенита" обыграл ЦСКА 2:1 в финале чемпионата России по футболу

<p>Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Мурад Богданов</p>

Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Мурад Богданов

Женский состав ФК "Зенит" одолел соперниц из московского ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России со счётом 2:1 и завоевал первенство в состязании. Матч проходил на стадионе "Новые Химки" в Московской области.

Авторами забитых голов в составе "Зенита" стали Ана Диаш (63-я минута) и Алёна Андреева (66-я). В составе ЦСКА ворота соперниц смогла поразить Татьяна Петрова (88-я).

"Зенит" становится чемпионом России второй раз подряд. Перед финальной встречей у обеих команд в турнирном зачёте было по 38 очков. Бронза в чемпионате досталась столичному "Локомотиву", набравшему 34 очка перед последним туром.

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Юрий Лысенко
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