Турецкого арбитра избили и запинали на поле после матча чемпионата страны

В ходе встречи арбитр выдал красные карточки игрокам каждой из команд. Первое удаление заработал нападающий "Анкарагюджю" Али Соу, а к концу матча компанию ему составил Эмирхан Топчу из "Ризеспора". Игра завершилась со счётом 1:1, а сравнять его гостям удалось уже в компенсированное время, когда отличился арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч. После финального свистка на поле вышел президент хозяйского клуба и нанёс судье удар, от которого тот упал. Сразу после этого лежачего атаковали ногами. На опубликованных кадрах видно, что в результате потасовки под глазом у Халила Умута Мелера образовалась гематома. Ему потребовалась госпитализация.