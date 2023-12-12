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11 декабря, 23:09

Турецкого арбитра избили и запинали на поле после матча чемпионата страны

Президент "Анкарагюджю" избил судью после матча чемпионата Турции

<p>Гематома под глазом у Халила Умута Мелера после потасовки. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/habergazetecom/status/1734319480287715687" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Haber Gazete</a></p>

Гематома под глазом у Халила Умута Мелера после потасовки. Обложка © X / Haber Gazete

Матч между "Анкарагюджю" (Анкара) и "Ризеспором" (Ризе) в рамках чемпионата Турции по футболу завершился жестоким избиением арбитра Халила Умута Мелера. Судейством оказался недоволен президент столичной команды Фарук Коджа, который едва не отправил рефери в нокаут одним ударом.

В ходе встречи арбитр выдал красные карточки игрокам каждой из команд. Первое удаление заработал нападающий "Анкарагюджю" Али Соу, а к концу матча компанию ему составил Эмирхан Топчу из "Ризеспора". Игра завершилась со счётом 1:1, а сравнять его гостям удалось уже в компенсированное время, когда отличился арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч. После финального свистка на поле вышел президент хозяйского клуба и нанёс судье удар, от которого тот упал. Сразу после этого лежачего атаковали ногами. На опубликованных кадрах видно, что в результате потасовки под глазом у Халила Умута Мелера образовалась гематома. Ему потребовалась госпитализация.

Президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа ударил арбитра Халила Умута Мелера после матча с "Ризеспором". Видео © X / ANKARA KEÇİSİ / Şoreş Seven 7 / Haber Gazete

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После случившегося руководство Турецкой футбольной федерации приняло решение о проведении внеочередного заседания. Инцидент также осудил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пожелав судье скорейшего выздоровления.

Автором похожего инцидента недавно стал и титулованный российский хоккеист Александр Овечкин. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" ударил канадского спортсмена из "Эдмонтон Ойлерз" в лицо, едва не отправив в нокаут.

Илья Пушкарев
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