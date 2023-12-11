После трагедии в Нанте фанатам "Севильи" запретят приезжать на матч Лиги чемпионов
Глава МВД Франции запретит фанатам "Севильи" приезжать на матч ЛЧ в Лансе
Фанаты футбольного клуба "Севилья". Обложка © ТАСС / ЕРА / RAUL CARO
Фанатам футбольного клуба "Севилья" не дадут приехать во вторник, 12 декабря, в Ланс на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передаёт газета L’Equipe, соответствующее заявление за 48 часов до начала спортивного мероприятия сделал глава Министерства внутренних дел Пятой Республики Жеральд Дармен.
Это было предпринято в связи со случившейся недавно в Нанте трагедией. Неделю назад там во время потасовки между болельщиками местного футбольного клуба и фанатами "Ниццы" погиб 31-летний мужчина, получивший два ножевых ранения в спину.
"Я собираюсь запретить болельщикам "Севильи" приезжать в Ланс", — приводит газета слова французского чиновника.
Стоит отметить, что эта инициатива является продолжением решения министра спорта Франции Амели Удеа-Кастеры, которая после смерти фаната в Нанте выступала за "мораторий на поездки болельщиков" до 18 декабря и усиление безопасности на стадионах страны.
Ранее Лайф писал, что матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу между "Гранадой" и "Атлетиком" отменён из-за смерти болельщика на трибунах. Игра проходила в Гранаде и была остановлена в начале первого тайма после того, как вратарь "Атлетика" Унаи Симон предупредил судью об инциденте.