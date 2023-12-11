После трагедии в Нанте фанатам "Севильи" запретят приезжать на матч Лиги чемпионов

Фанатам футбольного клуба "Севилья" не дадут приехать во вторник, 12 декабря, в Ланс на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передаёт газета L’Equipe, соответствующее заявление за 48 часов до начала спортивного мероприятия сделал глава Министерства внутренних дел Пятой Республики Жеральд Дармен.

Это было предпринято в связи со случившейся недавно в Нанте трагедией. Неделю назад там во время потасовки между болельщиками местного футбольного клуба и фанатами "Ниццы" погиб 31-летний мужчина, получивший два ножевых ранения в спину.

"Я собираюсь запретить болельщикам "Севильи" приезжать в Ланс", — приводит газета слова французского чиновника.

Стоит отметить, что эта инициатива является продолжением решения министра спорта Франции Амели Удеа-Кастеры, которая после смерти фаната в Нанте выступала за "мораторий на поездки болельщиков" до 18 декабря и усиление безопасности на стадионах страны.