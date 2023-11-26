Полсотни полицейских пострадали при нападении разъярённых фанатов в Германии

Около 50 сотрудников полиции пострадали во Франкфурте-на-Майне в результате массовых беспорядков, которые возникли перед футбольным матчем между местным "Айнтрахтом" и "Штутгартом" в рамках 12-го тура Бундеслиги. Как сообщает Bild, в больницу после случившегося попали четверо правоохранителей. Среди пострадавших также значатся спасатели, стюарды и болельщики, в том числе дети.

Беспорядки во Франкфурте-на-Майне перед матчем между "Айнтрахтом" и "Штутгартом". Видео © X (Twitter) / Casual Ultra Official

Конфликт произошёл из-за проблем при контроле билетов на входе на стадион. Разъярённые фанаты напали на стюардов, а затем на полицейских. После того как в них полетели бутылки, пиротехника и железные прутья, правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. Расследованием беспорядков будет заниматься специальная комиссия.

Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.