Футбольные фанаты устроили побоище на матче Бразилия – Аргентина

Матч отборочного турнира чемпионата мира – 2026 Бразилия – Аргентина пришлось отложить из-за массовых беспорядков на стадионе. Конфликт между футбольными фанатами разгорелся во время исполнения национальных гимнов двух стран. Видео драки появилось в Сети.

Футбольные фанаты устроили массовую драку на матче Бразилия – Аргентина. Видео © X / hojlundpr

Всё произошло на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Игра должна была начаться в 3:30 по мск, однако начало матча пришлось отложить. Так, во время звучания национального гимна между несколькими болельщиками произошла драка, которая в итоге переросла в массовое побоище. Чтобы разнять фанатов, в дело вмешалась полиция: стражи правопорядка применили дубинки против участников драки, которые отбивались от них вырванными с трибун креслами.

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси вместе с командой вышел к трибунам и попытался успокоить фанатов, но его попытки не увенчались успехом: после этого он увёл команду с поля. Бразильские футболисты остались: они ждали решения официальных лиц.