Хорваты последними вырвали себе прямую путёвку на Евро-2024

Стал известен ещё один участник финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024 года: сборная Хорватии дома обыграла команду из Армении в матче отборочного турнира.

Встреча группы D началась вечером 21 ноября в Загребе и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Единственным взятием ворот отличился хорватский футболист Анте Будимир, распечатавший ворота армян на 43-й минуте.

В результате хорваты заняли второе место в группе с 16 очками и урвали себе последнюю прямую путёвку на чемпионат Европы. Теперь известны 21 из 24 участников финальной стадии турнира. Три оставшиеся сборные квалифицируются через плей-офф отборочного турнира на уровнях A, B, и C.