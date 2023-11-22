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Регион
Опубликовано 22 ноября 2023, 04:04

Хорваты последними вырвали себе прямую путёвку на Евро-2024

Сборная Хорватии напрямую вышла на Евро-2024 после победы над Арменией

Футболист сборной Хорватии Анте Будимир. Обложка © Х / ХНС

Футболист сборной Хорватии Анте Будимир. Обложка © Х / ХНС

Стал известен ещё один участник финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024 года: сборная Хорватии дома обыграла команду из Армении в матче отборочного турнира.

Встреча группы D началась вечером 21 ноября в Загребе и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Единственным взятием ворот отличился хорватский футболист Анте Будимир, распечатавший ворота армян на 43-й минуте.

В результате хорваты заняли второе место в группе с 16 очками и урвали себе последнюю прямую путёвку на чемпионат Европы. Теперь известны 21 из 24 участников финальной стадии турнира. Три оставшиеся сборные квалифицируются через плей-офф отборочного турнира на уровнях A, B, и C.

Гол игрока "Спартака" Бабича принёс Сербии путёвку в финальную часть Евро-2024
Гол игрока "Спартака" Бабича принёс Сербии путёвку в финальную часть Евро-2024

Ранее Лайф писал, что футболисты из Италии сыграли вничью с командой Украины со счётом 0:0 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, что позволило им выйти в финальную стадию соревнования.

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Алексей Соловьёв
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