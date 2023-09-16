В Москве матч между любительскими лигами закончился дракой с нокаутом

В Москве дерби между любительскими лигами СКМ – ТБН закончилось не пенальти, а нокаутом. Как пишет Mash, 27-летний футболист Антон Б. нанёс удар в челюсть 16-летнему парню из команды соперников.

27-летний футболист ударил подростка из противоположной команды. Видео © t.me / Mash

Игра проходила на московском стадионе "Труд". Она могла бы закончиться победой команды Антона, однако тот на 62-й минуте, выясняя отношения с соперником, решил напасть на него с кулаками. Так, 27-летний футболист со всей силы ударил 16-летнего подростка, от чего тот рухнул на землю.

Причём, как заметно на видео, на этом ударе он явно не собирался останавливаться. Игру прервали. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о дисквалификации Антона.