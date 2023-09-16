Регион

Уведомления отключены

16 сентября, 20:39

В Москве матч между любительскими лигами закончился дракой с нокаутом

В Москве во время любительского матча 27-летний футболист нокаутировал подростка

В Москве дерби между любительскими лигами СКМ – ТБН закончилось не пенальти, а нокаутом. Как пишет Mash, 27-летний футболист Антон Б. нанёс удар в челюсть 16-летнему парню из команды соперников.

27-летний футболист ударил подростка из противоположной команды. Видео © t.me / Mash

Игра проходила на московском стадионе "Труд". Она могла бы закончиться победой команды Антона, однако тот на 62-й минуте, выясняя отношения с соперником, решил напасть на него с кулаками. Так, 27-летний футболист со всей силы ударил 16-летнего подростка, от чего тот рухнул на землю.

Причём, как заметно на видео, на этом ударе он явно не собирался останавливаться. Игру прервали. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о дисквалификации Антона.

Два человека погибли в ходе кровавой драки под Туапсе

Два человека погибли в ходе кровавой драки под Туапсе

Ранее в городе Сельцо Брянской области футбольные болельщики устроили массовую драку. Видео потасовки вскоре появилось в соцсетях.

Обложка ©

t.me / Mash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров