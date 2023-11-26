Во Франции вспыхнули беспорядки из-за погибшего в поножовщине подростка

Французская полиция задержала 20 человек в городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции в ходе беспорядков, начавшихся на акции в память о подростке, погибшем в ночь на 19 ноября. Об этом сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

Во Франции вспыхнули массовые беспорядки после гибели подростка. Видео © X / AmauryBrelet

"В коммуну Роман-сюр-Изер были направлены значительные силы полиции. Было задержано 20 человек", — написал Дарманен на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) и добавил, что полиция намерена установить всех зачинщиков беспорядков.

Как сообщает радиостанция France Bleu, демонстранты переворачивали и поджигали мусорные баки, а также бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и петарды. Они скандировали "Справедливость для Тома" и "Не забудем, не простим". Трое из задержанных получили лёгкие травмы.

По информации телеканала BFMTV, причиной беспорядков стало убийство 16-летнего подростка по имени Тома во французском Креполе в ночь на 19 ноября. Группа неизвестных ворвалась на праздник, где присутствовал подросток, и заявила, что будет "резать белых". Во время уличной драки Тома получил ножевые ранения, от которых после скончался. Также тогда пострадали ещё восемь человек. В рамках расследования задержано девять человек, в том числе трое несовершеннолетних.