BFMTV: В Дублине французский студент обезоружил напавшего на людей мужчину

Студент из Франции, проходивший стажировку в Дублине, во время недавней атаки на детей обезоружил нападавшего мужчину. Об этом пишет телеканал BFMTV. Он бросился на него и схватил за руку, державшую нож.

"Лишив его оружия, он бросил нож на землю и остался стоять рядом, пока другие удерживали нападавшего до приезда полиции", — говорится в сообщении.

Со студентом уже созвонились президент Франции Эмманюэль Макрон и министр образования Габриэль Атталь.