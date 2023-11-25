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25 ноября, 12:43

BFMTV: В Дублине французский студент обезоружил напавшего на людей мужчину

Студент из Франции, проходивший стажировку в Дублине, во время недавней атаки на детей обезоружил нападавшего мужчину. Об этом пишет телеканал BFMTV. Он бросился на него и схватил за руку, державшую нож.

"Лишив его оружия, он бросил нож на землю и остался стоять рядом, пока другие удерживали нападавшего до приезда полиции", — говорится в сообщении.

Со студентом уже созвонились президент Франции Эмманюэль Макрон и министр образования Габриэль Атталь.

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Напомним, 23 ноября вооружённый ножом мужчина совершил нападение на группу людей в Дублине. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. После этого в столице Ирландии начались массовые беспорядки.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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