Француза с отвёрткой в руках задержали за кражу подгузников из детсада
Figaro: Во Франции полиция задержала мужчину за кражу подгузников из детсада
Во Франции в минувшие выходные стражи правопорядка задержали мужчину за кражу подгузников из детского сада. Как передаёт газета Figaro, его поймали ночью при выходе из учреждения.
В статье говорится, что происшествие случилось в ночь на 19 ноября в Уллене, расположенном рядом с Лионом. По данным журналистов, престарелого мужчину задержали на выходе из яслей с подгузниками и отвёрткой в руках. Отмечается, что дверь в здание дошкольного учреждения была взломана.
"Мужчину около пятидесяти лет задержали <…> с подгузниками в руках. Он выходил из яслей с отвёрткой при себе немногим ранее трёх часов ночи", — сообщило издание.
В то же время в материале сказано, что после задержания дебошир заявил, что не взламывал дверь здания. По его словам, он воспользовался тем, что её открыл кто-то другой на самокате. Также известно, что задержанный предстанет перед судом без предварительного следствия.
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