Регион

Уведомления отключены

20 ноября, 19:53

Француза с отвёрткой в руках задержали за кражу подгузников из детсада

Figaro: Во Франции полиция задержала мужчину за кражу подгузников из детсада

Во Франции в минувшие выходные стражи правопорядка задержали мужчину за кражу подгузников из детского сада. Как передаёт газета Figaro, его поймали ночью при выходе из учреждения.

В статье говорится, что происшествие случилось в ночь на 19 ноября в Уллене, расположенном рядом с Лионом. По данным журналистов, престарелого мужчину задержали на выходе из яслей с подгузниками и отвёрткой в руках. Отмечается, что дверь в здание дошкольного учреждения была взломана.

"Мужчину около пятидесяти лет задержали <…> с подгузниками в руках. Он выходил из яслей с отвёрткой при себе немногим ранее трёх часов ночи", — сообщило издание.

В то же время в материале сказано, что после задержания дебошир заявил, что не взламывал дверь здания. По его словам, он воспользовался тем, что её открыл кто-то другой на самокате. Также известно, что задержанный предстанет перед судом без предварительного следствия.

В Благовещенске выясняют причину смерти девочки, потерявшей сознание в детсаду

В Благовещенске выясняют причину смерти девочки, потерявшей сознание в детсаду

Ранее Лайф писал о том, что у жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружили брошенного годовалого ребёнка в одном подгузнике. Впоследствии его 24-летняя мать после прихода правоохранителей начала утверждать, что малыш выпал из окна, пока она спала.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров