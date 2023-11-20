Француза с отвёрткой в руках задержали за кражу подгузников из детсада

Во Франции в минувшие выходные стражи правопорядка задержали мужчину за кражу подгузников из детского сада. Как передаёт газета Figaro, его поймали ночью при выходе из учреждения.

В статье говорится, что происшествие случилось в ночь на 19 ноября в Уллене, расположенном рядом с Лионом. По данным журналистов, престарелого мужчину задержали на выходе из яслей с подгузниками и отвёрткой в руках. Отмечается, что дверь в здание дошкольного учреждения была взломана.

"Мужчину около пятидесяти лет задержали <…> с подгузниками в руках. Он выходил из яслей с отвёрткой при себе немногим ранее трёх часов ночи", — сообщило издание.