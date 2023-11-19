В Благовещенске выясняют причину смерти девочки, потерявшей сознание в детсаду
Прокуратура Приамурья устанавливает причину смерти годовалой девочки, которая потеряла сознание в детском саду, а через два дня скончалась в больнице.
"По предварительной информации, 16 ноября ребёнку, находящемуся в дошкольном образовательном учреждении Благовещенска, стало плохо, девочку доставили в больницу, где она 18 ноября скончалась. В настоящее время устанавливается причина её смерти", — сообщает пресс-служба ведомства.
Родители девочки, волонтёры поисково-спасательного отряда "Амур", рассказали, что ребёнку через месяц должно было исполниться два года. Они отметили, что годовалая Варя до этого болела, однако в сад кроху отвели абсолютно здоровой, была справка от педиатра. После тихого часа девочку нашли без сознания. Медики скорой отправили Варю во взрослую больницу, где помочь не смогли, затем перевезли в детскую. Там её ввели в искусственную кому, а в субботу она умерла.
Прокуратура сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего. СУ СКР по региону также проводит доследственную проверку.
Ввела препарат для усыпления животных: Роковая ошибка медсестры на Кубани стоила жизни 10-месячной девочке
Ранее Лайф рассказывал, как в Сызрани 18-летний парень попал в больницу с ножевым ранением, однако умер от другой болезни. Врачи поставили пациенту диагноз "цирроз печени", которого у него никогда не было. При этом дело полиция заводить не стала. Убитая горем мать погибшего не смогла ничего добиться от правоохранителей и решила предать историю огласке. Теперь дело находится на контроле у главы СК.
Shutterstock