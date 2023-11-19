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19 ноября, 12:28

В Благовещенске выясняют причину смерти девочки, потерявшей сознание в детсаду

Прокуратура Приамурья устанавливает причину смерти годовалой девочки, которая потеряла сознание в детском саду, а через два дня скончалась в больнице.

"По предварительной информации, 16 ноября ребёнку, находящемуся в дошкольном образовательном учреждении Благовещенска, стало плохо, девочку доставили в больницу, где она 18 ноября скончалась. В настоящее время устанавливается причина её смерти", — сообщает пресс-служба ведомства.

Родители девочки, волонтёры поисково-спасательного отряда "Амур", рассказали, что ребёнку через месяц должно было исполниться два года. Они отметили, что годовалая Варя до этого болела, однако в сад кроху отвели абсолютно здоровой, была справка от педиатра. После тихого часа девочку нашли без сознания. Медики скорой отправили Варю во взрослую больницу, где помочь не смогли, затем перевезли в детскую. Там её ввели в искусственную кому, а в субботу она умерла.

Прокуратура сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего. СУ СКР по региону также проводит доследственную проверку.

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Александра Мышляева
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