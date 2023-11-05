В Сызрани 18-летний парень попал в больницу с ножевым ранением, но умер от "цирроза печени"
Бастрыкин ждёт доклада по обстоятельствам смерти 18-летнего парня в Сызрани
В Самарской области проверят причины смерти 18-летнего жителя Сызрани, который умер в больнице якобы от какого-то заболевания. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах гибели пациента и дать оценку действиям врачей, пишет ведомство.
"Глава ведомства поручил доложить об обстоятельствах смерти жителя Самарской области. В средствах массовой информации размещена публикация, согласно которой мать погибшего 18-летнего жителя города Сызрани выражает несогласие с выводами правоохранительных органов относительно смерти её сына", — уточнили в ведомстве.
По словам матери, молодой человек был доставлен в больницу с ножевым ранением, однако врачи назвали причиной смерти болезнь, которой никогда у скончавшегося не было, — цирроз печени. Женщина рассказала порталу "Маленькая Сызрань", что 18 сентября поздно вечером во дворе дома № 10 по проспекту Комарова к сыну, который гулял с другом, подошли двое его знакомых. Между ними завязалась перепалка, и один из подошедших достал нож и несколько раз ударил молодого человека. Мать утверждает, что нападение попало на камеры видеонаблюдения. Прибывшая по вызову скорая доставила пострадавшего в больницу. Днём 19 сентября сын умер от "цирроза печени", а полиция заводить дело не стала. Женщина не смогла ничего добиться от правоохранителей за полтора месяца и решила предать историю огласке.
Ранее в столичном СК сообщили, что на востоке Москвы мужчина с топором напал на женщину, которая снимала комнату в его квартире. Пострадавшую доставили в больницу.
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