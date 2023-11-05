В Сызрани 18-летний парень попал в больницу с ножевым ранением, но умер от "цирроза печени"

По словам матери, молодой человек был доставлен в больницу с ножевым ранением, однако врачи назвали причиной смерти болезнь, которой никогда у скончавшегося не было, — цирроз печени. Женщина рассказала порталу "Маленькая Сызрань", что 18 сентября поздно вечером во дворе дома № 10 по проспекту Комарова к сыну, который гулял с другом, подошли двое его знакомых. Между ними завязалась перепалка, и один из подошедших достал нож и несколько раз ударил молодого человека. Мать утверждает, что нападение попало на камеры видеонаблюдения. Прибывшая по вызову скорая доставила пострадавшего в больницу. Днём 19 сентября сын умер от "цирроза печени", а полиция заводить дело не стала. Женщина не смогла ничего добиться от правоохранителей за полтора месяца и решила предать историю огласке.