Ввела препарат для усыпления животных: Роковая ошибка медсестры на Кубани стоила жизни 10-месячной девочке

В Краснодарском крае десятимесячная девочка скончалась в больнице, поскольку ей по ошибке ввели препарат для усыпления животных. Ребёнок находился в реанимационном отделении ГБУЗ "Темрюкская ЦРБ" с термическим ожогом. Чтобы облегчить состояние, ей ставили капельницы.

В ночь на вторые сутки после госпитализации 25-летняя медсестра пришла промыть катетер, однако она ввела не тот препарат. Как сообщает kp.ru, девочка умерла за несколько секунд на руках у матери. Выяснилось, что медсестра промыла катетер раствором, в который вместо гепарина по ошибке попал тиопентал натрия, используемый для наркоза и усыпления животных. В итоге препарат попал в организм девочки, она скончалась.

"Этот препарат используется для наркоза, усыпляет человека. Угнетает дыхательный центр, и останавливается дыхание. Также используется и для усыпления животных, легко может убить. Он запрещён для продажи в открытом доступе, используется исключительно в больнице. Оказывает сильное наркотическое действие", — отметил врач-реаниматолог, руководитель общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук.

По словам специалиста, флаконы с указанными препаратами невозможно перепутать, поскольку один из них жидкий, а другой — сыпучий. Ошибка вероятна, только если они уже были разведены.

"Могу только предположить, как это могло случиться. В реанимации лекарства складывают в лоток на манипуляционный столик. Там разведённые растворы могут храниться. Один флакон этого лекарства разбавляется обычно на два шприца", — отметил Чернышук.

Эксперт предполагает, что один шприц могли поставить в аппарат для дозированного введения, а другой положили на манипуляционный столик. Он не исключил, что медсестра промывала катетер и взяла не тот шприц. Однако точные причины случившегося пока не известны, их установит суд. Врач также добавил, что девочку могли спасти, если бы вовремя подключили искусственный кислород. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, медсестре грозит три года лишения свободы.