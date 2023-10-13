Сибирские сыроеды решили сами лечить двухлетнюю дочь от простуды, и она умерла через два дня

В Красноярске родители-сыроеды сознательно довели заболевшую двухлетнюю дочь до могилы. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по краю и Республике Хакасия, в апреле текущего года, когда у девочки появились симптомы простуды, и 35-летний мужчина, и 46-летняя женщина не стали обращаться за квалифицированной медицинской помощью, решив справиться своими силами. Через два дня ребёнка не стало.

Холодильник супругов-сыроедов, виновных в гибели своей дочери. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Оказалось, что с самого рождения горе-родители исключили из рациона дочери мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые для неё продукты. Из-за этого у девочки развились хроническое расстройство питания и анемия. Кроме того, ребёнок не наблюдался у врачей и никогда не получал их помощь. Исключением для сыроедов стали "специалисты" нетрадиционной медицины.

Ведомство предъявило родителям погибшей обвинение по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним" (ст. 156 УК РФ), а также "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению по малолетству" (ст. 125 УК РФ).